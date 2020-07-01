SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lecce ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç öncesi detaylı araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?