01 Temmuz 2020, Çarşamba

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SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPAL-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda 'e konuk oluyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda düşme hattındaki rakibi 'e konuk oluyor. SPAL'de bu akşam Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Felipe forma giyemeyecek. Milan'da ise 'nun 11'de oynanması beklenirken, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta oynayamayacak.

SPAL-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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