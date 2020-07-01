01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan bulunan sahasında 'yı konuk ediyor. Mutlak galibiyet hedefleyen Deportivo Alaves'te önemli bir eksik bulunmuyor. Granada ise Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons, Ángel Montoro, Rui Silva ve Germán Sánchez gibi futbolculardan mahrum olarak sahaya çıkacak.

DEPORTIVO ALAVES-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Granada maçı 20:30'da yayınlanacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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