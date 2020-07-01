01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lecce-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç öncesi detaylı araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geliyor. Eksiklerden yana yüüz gülmeyen Lecce'de Fabio Lucioni, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Cristian Dell'Orco, Zan Majer ve Gianluca Lapadula maçta forma giyemeyecek. Sampdoria'da ise Alex Ferrari, Fabio Quagliarella ve Lorenzo Tonelli bu akşam oynayamayacak.

LECCE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Sampdoria maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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