26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da Robert Lewandowski yılın futbolcusu seçildi

Almanya'da Lewandowski yılın futbolcusu seçildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Bundesliga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan 'in yıldız golcüsü , 'nde yılın futbolcusu seçildi. Lewandowski'yi 'da forma giyen ve 'li futbolcu takip etti.

Bundesliga'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, 'nin bu sezon 8 kez "ayın futbolcusu" olduğu anımsatılarak şimdi de "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildiği aktarıldı.

Polonyalı golcünün sezona mükemmel başlayarak ağustosta "ayın futbolcusu" seçildiğinin, bu güçlü performansını sezon boyunca sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, Lewandowski'nin gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığına işaret edildi.

Golcü futbolcunun bu sezon rekorları kovaladığının belirtildiği açıklamada, sezonun ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak "Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu rekorunu" kırdığı, 'a karşı da topu filelere göndererek bu sezon Bundesliga'da yer alan takımların hepsine gol atan oyuncu unvanını aldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Lewandowski'nin kariyeri süresince golcü kalitesini geliştirdiği ve penaltı noktasında da soğukkanlılığını koruduğu belirtilerek, tecrübeli futbolcunun bu sezon çoğu maçta 'in "hayat sigortası" olduğunu kanıtladığı aktarıldı.

Lewandowski'nin ligin 32'nci haftasında 'e karşı attı golle de Bayern Münih'in şampiyonluğa ulaşmasını sağladığının belirtildiği açıklamada, şimdi de "sezonun futbolcusu" unvanını aldığı ifade edildi.

"Sezonun futbolcusu" seçiminde taraftarların yanı sıra uzmanların oylarının da dikkate alındığına işaret edilen açıklamada, Lewandowski'yi 'da forma giyen ve Bayer Leverkusenli futbolcu 'ın takip ettiği kaydedildi.



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