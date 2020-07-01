02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: SPAL 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

Milan 1 puanı uzatmalarda kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

A'nın 29. haftasında deplasmanda SPAL ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Valoti ve Floccari'den gelirken, konuk ekibin gollerini Leao ve (k.k.) kaydetti.

A'nın 29. haftasında SPAL ile karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPAL'ın gollerini Valoti ve Floccari kaydederken, Milan'ın sayıları Leao ve 'den (K.K) geldi.

Bu skorun ardından SPAL 18 puan ile 19. sırada yer alırken, Milan 42 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.

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