02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: West Ham United 3-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

West Ham sahasında Chelsea'yi devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

İngiltere 'in 32. haftasında West Ham United, sahasında 'yi Soucek, Antonio ve Yarmolenko'nun attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk takımın golleri ise Willian'dan geldi.

'in 32'inci haftasında deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. West Ham United'a galibiyeti getiren goller Tomas Soucek, Michail Antonio ve Andriy Yarmolenko'dan geldi. Maviler'in 2 golünde ise Willian'ın imzası vardı.

CHELSEA YARA ALDI

54 puanla ligin 4'üncü sırasında yer alan Chelsea Şampiyonlar Ligi bileti almak için Manchester United ve Wolverhampton ile kıyasıya yarış içerisinde... Bu mağlubiyet ile rakiplerinin kazandığı haftada Chelsea büyük bir yara aldı. Mavilerin en yakın iki takipçisinin de 52 puanı bulunuyor.

WEST HAM UNITED'DAN KRİTİK GALİBİYET

Kümede kalma mücalesi veren West Ham United ise aldığı kritik galibiyet ile düşme hayyından biraz da olsa uzaklaştı. Ligin 16'ıncı sırasına yükselen 'in öğrencilerinin 30 puanı bulunuyor.

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