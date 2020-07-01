01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan ile karşı karşıya geliyor. Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta forma giyemeyecek. Cagliari'de ise Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro maçta yerini alamayacak.

BOLOGNA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Cagliari maçı bu akşam 20:30'da Beinsports 4'te canlı yayınlanacak.

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