İtalya Serie A'nın 29. haftasında Bologna sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Bologna ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta forma giyemeyecek. Cagliari'de ise Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro maçta yerini alamayacak.

BOLOGNA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Cagliari maçı bu akşam 20:30'da Beinsports 4'te canlı yayınlanacak.

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