02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Inter 6-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Inter gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter, sahasında Brescia'yı 6-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Young, , D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen ve 'dan geldi.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter, sahasında Brescia'yı 6-0 mağlup etti.

Young, , D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen ve 'nın golleriyle üç puana uzanan Milano ekibi son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Inter bu sonuçla puanını 64'e çıkarıp, lider Juventus'la arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

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