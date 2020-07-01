02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Bournemouth 1-4 Newcastle United | MAÇ SONUCU

Newcastle deplasmanda farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

İngiltere 'in 32. haftasında Newcastle United, deplasmanda Bournemouth'u Gayle, Longstaff, Almiron ve Lazaro'nun golleriyle 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Gosling kaydetti.

İngiltere 'in 32. haftasında Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Vitaly Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Newcastle United 4-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Gayle, Longstaff, Almiron ve Lazaro kaydederken, Bournemouth'un tek sayısı Gosling'den geldi.

Bu skorun ardından Newcastle United puanını 42'ye yükseltirken, Bournemouth 27 puanda kaldı.

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