01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 32. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Ligi'nde 32'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon aldığı beklenen performansı sergileyemeyen , bu akşam ligde kalma şansını sürdürmek isteyen 'yi ağırlıyor. Arsenal, 116 gün sonra Emirates Stadı'nda bir maça çıkacak. Arsenal, salgın sonrasında lige iyi başlayamadı.

ARSENAL-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Norwich City maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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