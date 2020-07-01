01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'nın 33. haftasında 'ın formasını giydiği , sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce sporseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Real Valladolid-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz 'ın takımı , sahasında 'yi konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Real Valladolid'in hedefi mutlak 3 puan. Levante ile Real Valladolid arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Enes Ünal'ın Levante karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL VALLADOLID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Levante maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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