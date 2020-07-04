Serie A: Lazio 0-3 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Lazio sahasında milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Milano ekibi 3-0 kazanırken, Hakan Çalhanoğlu enfes bir gol attı.

Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Lazio sahasında Milan'ı ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 23. dakikada milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun attığı enfes golle 1-0 öne geçti. İsveçli golcü Ibrahimovic'ten gol pasını alıp rakibini çalımlayan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı.

34'te penaltı kazanan Milan, İsveçli starı Ibrahimovic'in golüyle skoru 2-0'a getirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla bitti.

İkinci yarının başında Ibrahimovic yerine sahaya giren Ante Rebic, 59. dakikada takımının 3. golünü attı ve karşılaşmayı Milan 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Milan 46 puana yükselirken, Lazio ise 68 puanda kaldı ve lider Juventus'la arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bıraktı.

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