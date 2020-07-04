Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası final maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Almanya Kupası final maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Bavyera ekibi 16. dakikada Alaba, 24'te Gnabry, 59 ve 89'da Lewandowski attı.
Bayer Leverkusen'de ise golleri 63. dakikada Bender ve 90+4'te Havertz penaltıdan attı.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.
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