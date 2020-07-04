04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

final maçında ile karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

final maçında ile karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bavyera ekibi 16. dakikada Alaba, 24'te Gnabry, 59 ve 89'da Lewandowski attı.

Bayer Leverkusen'de ise golleri 63. dakikada Bender ve 90+4'te Havertz penaltıdan attı.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

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