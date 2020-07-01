01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında , sahasında Parma'yı ağırlıyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile Parma karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi hedefi bulunan Hellas Verona ve Parma maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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