Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?