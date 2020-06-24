24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ve 'in formasını giydiği , sahasında 'yı ağırlayacak. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da sahasında 'yı ağırlıyor. Milli futbolcularımız kadroya alınırken, yer almadı. Roma'da Pau Lopez, Zaniolo sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak. Kalede ise Antonio Mirante olacak. Sampdoria'da ise Quagliarella, Ferrari deplasman kafilesinde yer almadı.

ROMA-SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadeleyi yayınlayan kanal bulunmuyor.

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