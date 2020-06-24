Roma-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın en iyi futbol oynayan takımları arasında yer alan Atalanta ve Lazio karşı karşıya geliyor. Atalanta sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Şampiyonluk yarışındaki Lazio için bu akşam hedef mutlak 3 puan almak. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?