26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

, corona virüsü salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1'er, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA'nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.

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