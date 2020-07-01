İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter sahasında Brescia'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter şampiyonluk yarışından kopmamak için son sıradaki Brescia ile karşılaşacak. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar maçta forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam oynayamayacak.

INTER-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Beinsports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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