01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. şampiyonluk yarışından kopmamak için son sıradaki ile karşılaşacak. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar maçta forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam oynayamayacak.

INTER-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Beinsports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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