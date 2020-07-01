01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fiorentina-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

İtalya Serie A'nın 29. haftasında sahasında 'yu konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen , sahasında 'yu konuk ediyor. Fiorentina'da kırmızı kart cezası bulunan Dusan Vlahovic ve Martín Cáceres bu akşam maçta forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Jeremy Toljan ve Filippo Romagna bu akşam maçta oynayamayacak.

FIORENTINA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Sassuolo maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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