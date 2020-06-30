Tommaso Berni İnter ile inanılmaz bir istatistik yakaladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de kariyerini sürdüren 37 yaşındaki Tommaso Berni, takımında ilginç bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli kaleci 6 yıldır takımda bulunurken, hiç maça çıkmadı ve 2 kırmızı kart gördü.

İtalyan devi Inter'e 2014 yılında Torino'dan transfer olan kaleci Tommaso Berni, kulüpte ilginç bir istatistiğe imzasını attı. 37 yaşındaki deneyimli isim, Milano temsilcisine transfer olduğu günden bu yana bir dakika bile süre almadı ancak, herkesi şaşırtmayı başardı.

Tecrübeli eldiven, Inter'in Parma ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 galip geldiği mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılırken, yine Inter'in bu sezon Cagliari ile karşılaştığı mücadelede de yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü.

Kulüpte bulunduğu 6 yıl boyunca hiç süre almayan ve ligdeki son maçına 2012 yılında Berni'nin iki kırmızı kartı İtalyan medyasında da gündem oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berni'nin yıllık ücreti ise 200 bin Euro...

TOMMASO BERNI KİMDİR?

Tommaso Berni 6 Mart 1983 yılında dünyaya gelmiştir. İtalya Serie A takımlarından Inter'de kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır. Profesyonel kariyerine 2001 yılında Wimbledon kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Ternana, Lazio, Salernitana, Braga, Sampdoria, Torino ve Inter kulüplerinde oynadı

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