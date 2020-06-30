30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tommaso Berni İnter ile inanılmaz bir istatistik yakaladı!

Yok böyle bir istatistik! Inter'in kalecisi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren 37 yaşındaki , takımında ilginç bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli kaleci 6 yıldır takımda bulunurken, hiç maça çıkmadı ve 2 gördü.

İtalyan devi 'e 2014 yılında Torino'dan olan kaleci , kulüpte ilginç bir istatistiğe imzasını attı. 37 yaşındaki deneyimli isim, Milano temsilcisine transfer olduğu günden bu yana bir dakika bile süre almadı ancak, herkesi şaşırtmayı başardı.

Tecrübeli eldiven, Inter'in Parma ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 galip geldiği mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılırken, yine Inter'in bu sezon Cagliari ile karşılaştığı mücadelede de yedek kulübesinde görmüştü.

Kulüpte bulunduğu 6 yıl boyunca hiç süre almayan ve ligdeki son maçına 2012 yılında Berni'nin iki kırmızı kartı İtalyan medyasında da gündem oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berni'nin yıllık ücreti ise 200 bin Euro...

TOMMASO BERNI KİMDİR?

Tommaso Berni 6 Mart 1983 yılında dünyaya gelmiştir. İtalya Serie A takımlarından Inter'de kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır. Profesyonel kariyerine 2001 yılında Wimbledon kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Ternana, Lazio, Salernitana, Braga, Sampdoria, Torino ve Inter kulüplerinde oynadı

Inter son dakikalarda açıldı haberin devamı

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