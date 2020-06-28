Serie A: Parma 1-2 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, Parma'yı de Vrij ve Bastoni'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü ise Gervinho'dan geldi.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma ile Inter, Stadio Ennio Tardini'de karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 84. dakikada Stefan de Vrij ve 87. dakikada Alessandro Bastoni'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi takımın tek golü ise 15. dakikada Gervinho'dan geldi.
İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
İtalya Ligi'nin 28. haftasında oynanan Parma - Inter maçında iki kırmızı kart çıktı. Ev sahibi takımda Juraj Kucka 83. dakikada, konuk takımda ise Tommaso Berni 75. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Parma ise 39 puanla 9. sırada kaldı.
Serie A'nın 29. haftasında Inter, 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.30'da Brescia'yı ağırlayacak. Parma ise aynı gün Verona deplasmanına konuk olacak.
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