01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU

Juventus galibiyet serisini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Serie A'nın 29. haftasında Juventus, deplasmanda 'yı Dybala, Ronaldo ve Costa'nın attığı golle 3-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takımın tek golü ise Pinamonti'den geldi.

İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider Juventus, kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki 'yı 3-1 mağlup etti.

Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.

Juventus bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı. 17. sıradaki Genoa ise 26 puanda kaldı.

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