01 Temmuz 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Serie A: Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU
Serie A'nın 29. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'yı Dybala, Ronaldo ve Costa'nın attığı golle 3-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takımın tek golü ise Pinamonti'den geldi.
İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider Juventus, kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki Genoa'yı 3-1 mağlup etti.
Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.
Juventus bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı. 17. sıradaki Genoa ise 26 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı