30 Haziran 2020, Salı
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Okay Yokuşlu'ya dev talip! 40 milyon euro...
La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli yıldız Okay Yokuşluya dev talip çıktı. Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ında transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna Avrupa devi kancayı taktı.
La Liga'nın güçlü kulüplerinden Sevilla, yıldız futbolcu Okay Yokuşlu için harekete geçti..
İspanya'da çıkan haberlerde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'nun 40 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi. 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Okay için pandemi süreci nedeniyle ertelenen sezonun sonunda girişimler olabileceği ifade edildi.
20 MAÇTA 2 GOL PASI VERDİ
Bu sezon 20 maçta 2 asist yapan Okay Yokuşlu için eylül ayının ilk haftalarına kadar zaman olduğu vurgulandı.
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