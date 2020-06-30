30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Mallorca 5-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

Okay'lı Celta farklı mağlup oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'nın 33. haftasında , sahasında 'yu Budimir (2), Hernandez, Pozo ve Sevilla'nın attığı gollerle 5-1 mağlup etti.

İspanya 'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Iberostar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mallorca 5-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Budimir (2), Hernandez, Pozo ve Sevilla kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısını Iago Aspas kaydetti.

Bu skorun ardından Mallorca puanını 29'a yükseltirken, Celta Vigo 34 puanda kaldı.

OKAY YOKUŞLU 45 DK SÜRE ALDI

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu mücadeleye ilk 11'de başlarken, ikinci yarının başında yerini Smolov'a bıraktı.

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