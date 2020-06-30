01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Torino 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU

Lazio deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'nın 29. haftasında , deplasmanda 'yu 48. dakikada Immobile ve 72. dakikada Parolo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golüyse 5. dakikada Belotti'den (p) geldi.

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rapmen 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi 5. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Lazio, 48'de Ciro Immobile'nin golüyle eşitliği sağlarken, 72'de Marco Parolo'nun golüyle üç puana uzandı.

Başkent ekibi bu sonuçla puanını 68'e yükseltip 2. lider Juventus'u takibini sürdürdü.

14. sıradaki Torino ise 31 puanda kaldı.

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