01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Serie A: Torino 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lazio, deplasmanda Torino'yu 48. dakikada Immobile ve 72. dakikada Parolo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golüyse 5. dakikada Belotti'den (p) geldi.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rapmen 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi 5. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Lazio, 48'de Ciro Immobile'nin golüyle eşitliği sağlarken, 72'de Marco Parolo'nun golüyle üç puana uzandı.
Başkent ekibi bu sonuçla puanını 68'e yükseltip 2. lider Juventus'u takibini sürdürdü.
14. sıradaki Torino ise 31 puanda kaldı.
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