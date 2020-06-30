30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyon Liverpool'un 'duvarı' Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da yıldız oyuncu sezonu kapattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'de şampiyonluğunu ilan eden 'un defans oyuncusu 'in, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 'da 28 yaşındaki defans oyuncusu , ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

Liverpool 30 yıl sonra şampiyon haberin devamı

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