Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU
Barcelona iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta sahasında Espanyol’u 1-0 yenip zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise bu sonucun ardından küme düştü.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Katalan derbisinde Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Espanyol'un da La Liga'dan düşmesi kesinleşti.
Katalan devine galibiyeti getiren golü Luis Suarez kaydetti.
SUAREZ TARİHE GEÇTİ
Luis Suarez gol sayısını 195'e yükselterek Barcelona tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.
Bu sonuçla Barcelona 76 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Espanyol ise 24 puanda kalarak bitime 3 hafta kala La Liga'ya veda etti.
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