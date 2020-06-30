30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'den anlamlı hareket! Bilet iadeleri bağış olacak!

Chelsea'den anlamlı hareket! Bilet iadeleri bağış olacak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

ekiplerinden , corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçlara ait bilet iade ücretlerini hayır kurumlarına bağışlayacak.

tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçlara ait bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği açıklandı. Bilet iadelerinden elde edilecek 600 bin pound gibi büyük bir rakamın 3 kuruma gönderileceği belirtildi. Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti. Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta da yapılan bu ile Chelsea taraftarıyla gurur duyduğunu belirtti.

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