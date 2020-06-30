Chelsea'den anlamlı hareket! Bilet iadeleri bağış olacak!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçlara ait bilet iade ücretlerini hayır kurumlarına bağışlayacak.

Chelsea tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçlara ait bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği açıklandı. Bilet iadelerinden elde edilecek 600 bin pound gibi büyük bir rakamın 3 kuruma gönderileceği belirtildi. Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti. Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta da yapılan bu bağış ile Chelsea taraftarıyla gurur duyduğunu belirtti.

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