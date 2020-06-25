26 Haziran 2020, Cuma
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PREMIER LIG'DE İLK ZAFER
30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!
İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Liverpool
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta kapanış maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede ev sahibi Chelsea Christian Pulisic ve Willian golleriyle 2-1 kazandı. Chelsea'nin Manchester City'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Liverpool, 30 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyon oldu.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City arasında oynanan maçın ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Lider Liverpool, Manchester City'nin Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetmesiyle bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
PREMIER LIG'DE İLK ZAFER
Kırmızılar, 1992 yılından bu yana 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.
30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!
Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.
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