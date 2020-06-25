26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Liverpool

Liverpool 30 yıl sonra şampiyon
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

'in 31. hafta kapanış maçında ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede ev sahibi Chelsea Christian Pulisic ve Willian golleriyle 2-1 kazandı. Chelsea'nin Manchester City'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından , 30 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyon oldu.

'de ile arasında oynanan maçın ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Lider , Manchester City'nin Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetmesiyle bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PREMIER LIG'DE İLK ZAFER

Kırmızılar, 1992 yılından bu yana 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.

30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!

Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.

M.City deplasmanda yıkıldı! haberin devamı

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