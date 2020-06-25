İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, sahasında Manchester City'yi Pulisic ve Willian'ın (pen.) golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 63 puanda kalan Guardiola'nın öğrencileri, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet alan Maviler ise puanını 54'e çıkarıp 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.