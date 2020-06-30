Premier Lig: Brighton 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton'ı Fernandes (2) ve Greenwood'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton ile Manchester United, Falmer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, rakibini 16. dakikada Mason Greenwood ile 29. ve 50. dakikalarda Bruno Fernandes'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

ManU, bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Brighton ise 33 puanla 15. sırada kaldı.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de Old Trafford'da Bournemouth ile karşılaşacak. Brighton ise aynı gün TSİ 14.30'da Norwich City deplasmanına konuk olacak.

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