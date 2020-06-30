01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Brighton 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

ManU deplasmanda rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 32. haftasında , deplasmanda Brighton'ı Fernandes (2) ve Greenwood'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İngiltere 'in 32. haftasında Brighton ile , Falmer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, rakibini 16. dakikada Mason Greenwood ile 29. ve 50. dakikalarda Bruno Fernandes'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

ManU, bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Brighton ise 33 puanla 15. sırada kaldı.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de 'da Bournemouth ile karşılaşacak. Brighton ise aynı gün TSİ 14.30'da deplasmanına konuk olacak.

Okay'lı Celta farklı mağlup oldu haberin devamı

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