30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Torino-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'da heyecan devam ediyor. , sahasında 'yu konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Lazio, 65 puan ile Juventus'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan Lazio'nun bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maçı kazanarak lider Juventus'un puan kaybetmesini bekleyecekler.

TORİNO-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Lazio maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Belotti, Verdi

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Parolo; Jony, Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari; Immobile, Correa

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