24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

'nın 31. haftasında sahasında 'yu ağırlayacak. 'nun formasını giydiği Celta Vigo düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Real Sociedad karşısında mutlak 3 puan kazanmak için sahaya çıkacaklar. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Deportivo Alaves 6-0 yenen 'nun formasını giydiği , deplasmanda güçlü karşısında da kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi hedefinden kopmak istemiyor.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı bu akşam 20:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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