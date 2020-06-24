24 Haziran 2020, Çarşamba
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Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Real Sociedad karşısında mutlak 3 puan kazanmak için sahaya çıkacaklar. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Deportivo Alaves 6-0 yenen Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda güçlü Real Sociedad karşısında da kazanmak ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi hedefinden kopmak istemiyor.
REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Celta Vigo maçı bu akşam 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.
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