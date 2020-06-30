Lionel Messi tarihe geçti!

Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, La Liga'nın 33. haftasında oynanan Atletico Madrid maçında attığı golle kariyerindeki 700. golü kaydetti.

Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi futbola damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu, Atletico Madrid maçında attığı golle 700'ler kulübüne adını yazdırdı.

Lionel Messi, La Liga'nın 33. hafta maçında Atletico Madrid'e attığı golle tüm kariyerindeki 700. golünü kaydetti. Bu 700 golün 630'nu Barcelona formasıyla kaydeden Messi, 70 tanesini Arjantin Milli Takımı ile attı.

İŞTE FUTBOLDA 700 GOL BARAJINA ULAŞAN İSİMLER

Romario, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

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