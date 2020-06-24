İngiltere Premier Lig'in 31 haftasında Manchester United sahasında Sheffield United'ı konuk ediyor. Kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için büyük bir şans elde edeceği müsabaka öncesinde futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı şeytanlar bu akşam Old Trafford'da Sheffield United ile karşı karşıya gelecek. 46 puanla 5. sırada yer alan Manchester United kazanarak konumunu korumak istiyor. 44 puanla 8. sırada yer alan Sheffiel United ise kazanırsa Manchester United'ın üstüne geçecek.

MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Sheffield United maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER