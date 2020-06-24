24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United-Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

'in 31 haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için büyük bir şans elde edeceği müsabaka öncesinde futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı şeytanlar bu akşam 'da ile karşı karşıya gelecek. 46 puanla 5. sırada yer alan kazanarak konumunu korumak istiyor. 44 puanla 8. sırada yer alan Sheffiel United ise kazanırsa Manchester United'ın üstüne geçecek.

MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Sheffield United maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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