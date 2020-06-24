24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

'in 31. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Düşme hattında olan Aston Villa'nın bu akşam oynanacak maçı kazanması gerekiyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. evinde 'yı ağırlıyor. Aston Villa, düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Newcastle United evinde Aston Villa ile oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı.

NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Aston Villa maçı 20:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.

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