24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Madrid-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu alan , düşme hattında yer alan ile oynayacak. Maçtan önce sporseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında , 'yı ağırlıyor. Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor. Küme düşme hattında bulunan ve düşmemek için mücadele veren Mallorca'nın 26 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezası nedeniyle oynayamayacak.

Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard

Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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