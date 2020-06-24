Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Real Sociedad karşısında mutlak 3 puan kazanmak için sahaya çıkacaklar. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?