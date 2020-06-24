Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu alan Real Madrid, düşme hattında yer alan Mallorca ile oynayacak. Maçtan önce sporseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırlıyor. Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor. Küme düşme hattında bulunan ve düşmemek için mücadele veren Mallorca'nın 26 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezası nedeniyle oynayamayacak.
Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard
Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir
REAL MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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