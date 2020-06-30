30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı!

Leroy Sane Bayern Münih'te!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Alman basınının iddiasına göre uzun zamandır ismi ile geçen 'nin Alman yıldızı , Bayern Münih'e oldu.

, 'yi 50 milyon euro'nun altında bir bedelle kadrosuna kattı. Almanya'nın prestijli gazetesi Bild'e göre 24 yaşındaki Alman yıldız, Ağustos ayında yeni takımına katılacak. yasağı, Avrupa kupalarından men gibi ağır cezalarla karşı karşıya olan Machester City de bu transfer sayesinde ciddi bir gelir elde edecek.

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