Bayern Münih Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı!

Alman basınının iddiasına göre uzun zamandır ismi Bayern Münih ile geçen Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane, Bayern Münih'e transfer oldu.

Bayern Münih, Leroy Sane'yi 50 milyon euro'nun altında bir bedelle kadrosuna kattı. Almanya'nın prestijli gazetesi Bild'e göre 24 yaşındaki Alman yıldız, Ağustos ayında yeni takımına katılacak. Transfer yasağı, Avrupa kupalarından men gibi ağır cezalarla karşı karşıya olan Machester City de bu transfer sayesinde ciddi bir gelir elde edecek.

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