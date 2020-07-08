09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Roma 2-1 Parma | MAÇ SONUCU

Roma 3 maç aradan sonra kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.

Serie A'nın 31. haftasında ve 'i kadrosunda bulunduran , sahasında 'yı konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, Roma'da golleri 43. dakikada Mkhitaryan ve 57'de Veretout attı.

Konuk ekibin tek golünü ise 9. dakikada Kucka penaltıdan attı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 51'e yükseltirken, Parma ise 39 puanda kaldı.

Karşılaşmada Cengiz Ünder ve Mert Çetin süre alamadı.

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