30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla transferde gözünü Okay Yokuşlu'ya dikti!

Okay Yokuşlu'ya dev talip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

forması giyen milli futbolcumuz 'ya ekiplerinden Sevilla talip oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin listesinde Okay Yokuşlu da yer alıyor.

İspanyol spor basını, Sevilla Kulübünün, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti.

İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi lakaplı) döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı. Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.

'DAN 6 MİLYON EURO İLE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon euro karşılığında 'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

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