29 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Layvin Kurzawa PSG ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

F.Bahçe'ye kötü haber! Resmi imzayı attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, adı ile anılan futbolcusu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

ekiplerinden (), savunma oyuncusu ile sözleşme yeniledi.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan edilen Kurzawa, PSG kariyerinde 4'ü lig olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Fransız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez forma giyerken, 1 de gol attı.

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