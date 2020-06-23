23 Haziran 2020, Salı
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Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oluyor. 3. sıra için Sevilla ile yarışan Atletico Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Atletico Madrid, son 3 maçta 5 puan toplayan Levante'ye konuk oluyor. Levante'de kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası sona erdi, kadroya geri dönecek. Levante'de önemli bir eksik bulunmuyor. Atletico Madrid'de ise ileri uçta Marcos Llorente ve Joao Felix'in görev alması bekleniyor. Diego Simeone'nin defans hattında Stefan Savic, Jose Gimenez ve Mario Hermoso'yu tercih etmesi bekleniyor.
LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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