23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nın 31. haftasında deplasmanda 'ye konuk oluyor. 3. sıra için Sevilla ile yarışan Atletico Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, son 3 maçta 5 puan toplayan 'ye konuk oluyor. Levante'de kanat oyuncusu Ruben Rochina'nın cezası sona erdi, kadroya geri dönecek. Levante'de önemli bir eksik bulunmuyor. Atletico Madrid'de ise ileri uçta Marcos Llorente ve Joao Felix'in görev alması bekleniyor. 'nin defans hattında Stefan Savic, Jose Gimenez ve Mario Hermoso'yu tercih etmesi bekleniyor.

LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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