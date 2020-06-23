23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nın 31. haftasında sahasında 'yu ağırlıyor. Liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, zorlu Athletic Bilbao maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında , 'yu konuk ediyor. Barcelona bu maç öncesinde 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10. sıradaki Athletic Bilbao'nun ise 42 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona'da sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Frenkie De Jong'un ve cezalı Sergio Busquets karşılaşmada forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da tek eksik sarı kart cezalısı Yuri Berchiche.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Griezmann, Suarez, Messi

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Nunez, Martinez, Balenziaga, Lopez, Dani Garcia, Raul Garcia, Muniain, Cordoba, Williams

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Valladolid-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Valladolid-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Levante-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Levante-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Hakan yıldızlaştı Milan kazandı Hakan yıldızlaştı Milan kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör