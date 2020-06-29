29 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona ve Juventus'tan dev takas!

Barcelona ve Juventus'tan dev takas!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Avrupa'nın iki devi ve arasında dev bir takas gerçekleşti. İtalyan kulübü, Katalan ekibinden Arthur'u 72 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyururken, Pjanic'in de Barcelona'ya transferi açıklandı.

ile kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Arthur'un bonservis bedelinin 72 milyon Euro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 10 milyon Euro'luk ek ödeme opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun, Barcelona ile bu sezonu tamamlayıp, ardından Juventus'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

'nın Gremio de Porto Alegre Kulübünden 31 milyon Euro artı başarıya endeksli 9 milyon avroluk ek ödeme karşılığında 2018 yazında Barcelona'ya olan Arthur, bu zaman kadar Katalan takımıyla çıktığı 72 maçta 4 gol attı.

basınında yer alan haberlerde, Gremio Kulübünün, Arthur'un Juventus'a transferinden 2,52 milyon Euro daha kasasına koyacağı belirtildi.

Diğer yandan, Barcelona Kulübü de Juventus'ta oynayan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu 'in transferini açıkladı.

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