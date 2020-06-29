Barcelona ve Juventus'tan dev takas!

Avrupa'nın iki devi Barcelona ve Juventus arasında dev bir takas gerçekleşti. İtalyan kulübü, Katalan ekibinden Arthur'u 72 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını duyururken, Pjanic'in de Barcelona'ya transferi açıklandı.

Juventus ile Barcelona kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Arthur'un bonservis bedelinin 72 milyon Euro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 10 milyon Euro'luk ek ödeme opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun, Barcelona ile bu sezonu tamamlayıp, ardından Juventus'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Gremio de Porto Alegre Kulübünden 31 milyon Euro artı başarıya endeksli 9 milyon avroluk ek ödeme karşılığında 2018 yazında Barcelona'ya transfer olan Arthur, bu zaman kadar Katalan takımıyla çıktığı 72 maçta 4 gol attı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gremio Kulübünün, Arthur'un Juventus'a transferinden 2,52 milyon Euro daha kasasına koyacağı belirtildi.

Diğer yandan, Barcelona Kulübü de Juventus'ta oynayan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in transferini açıkladı.

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