29 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'le yollar ayrılıyor!

Barça'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Son haftalarda düşüşe geçen ve 'in 2 puan gerisine düşen Barcelona'da çanlar teknik direktör Quique Setien için çalıyor. Katalan devinin sezon sonunda deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırması bekleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen Quique Setien'in Barcelona macerası kısa sürüyor. Goal'ün İspanya edisyonunda yer alan habere göre Barça yönetimi, yaşanan puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Ernesto Valverde'nin yerine gelmişti ancak şampiyonluk yarışında geri kalınması Katalanları rahatsız etti. Öte yandan Setien'in oyuncularla anlaşamadığı da iddia ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ Mİ?

Bu arada Quique Setien'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali üzerine İspanyol basını yerine gelecek ismin kulübün sembol ismi olabileceğini iddia etti. Daha önce Barça'dan gelen antrenörlük teklifini hazır olmadığı gerekçesiyle reddeden Xavi'nin şimdilerde eski kulübünün başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Barça'ya şampiyonluk yarışında ağır darbe! haberin devamı

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