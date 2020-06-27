La Liga: Celta Vigo 2-2 Barcelona | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Celta Vigo ile Barcelona, Balaidos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bitime 6 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Katalan ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Barcelona'nın golleri 20 ve 67. dakikalarda Luiz Suarez'den gelirken, ev sahibi takımın gollerini 50. dakikada Fedor Smolov ve 88. dakikada Iago Aspas kaydetti.
OKAY YOKUŞLU İLK 11'DE BAŞLADI
Öte yandan Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 60 dakika sahada kaldı.
Katalan ekibi bu sonuçla puanını 62'ye çıkararak maç fazlasıyla Real Madrid'in 1 puan önünde zirvede yer aldı. Ceta Vigo ise 34 puanla 16. sırada yer aldı.
La Liga'nın 33. haftasında Barcelona, 30 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Celta Vigo ise aynı gün TSİ 20.30'da Mallorca deplasmanına konuk olacak.
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