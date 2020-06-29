29 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Crystal Palace-Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

İngiltere 'in 32. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında , 'yi konuk ediyor. Bu maç öncesinde her iki takım da 42'şer puanda bulunuyor. Crystal Palace'ta Martin Kelly, James Tomkins ve Jeffrey Schlup sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Burnley'de Chris Wood, Johann Gudmundsson, Ashley Barnes ve Robert Brady takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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