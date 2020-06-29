İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace sahasında Burnley'i konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace, Burnley'yi konuk ediyor. Bu maç öncesinde her iki takım da 42'şer puanda bulunuyor. Crystal Palace'ta Martin Kelly, James Tomkins ve Jeffrey Schlup sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Burnley'de Chris Wood, Johann Gudmundsson, Ashley Barnes ve Robert Brady takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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