Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Getafe sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi için yarışan iki takım bu akşam 3 puan için karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Getafe, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Getafe 49 puanla 6, Real Sociedad ise 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Getafe'de Djene Dakonam cezalı. Oghenekaro Etebo ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Real Sociedad takıında ise cezalı olan Asier Illarramendi ile Diego Llorente, Ander Guevara, Luca Sangalli ve Ander Barrenetxea bu maçta görev alamayacak. Salgın sonrasında lige istediği dönüşü yapamayan iki takımın çıktığı son 4 maçta galibiyeti bulunmuyor.
GETAFE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Getafe-Real Sociedad maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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