28 Haziran 2020, Pazar
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Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın en formda takımı Atalanta, düşme hattına yakın olan rakibi Udinese'ye konuk oluyor. 5 maçtır kazanan Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için konumunu korumak istiyor. Udinese'nin ise formda Atalanta'dan puan ve puanlar alması gerekiyor. Maçın yayın saati ve kanalı ise merak konusu oldu. Peki, Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın en formda takımlarından biri olan Atalanta, düşme hattına yakın olan Udinese ile oynayacak. Atalanta son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 28 puan ile 15. sırada yer alıyor. Atalanta, Udinese ile oynadığı son 4 maçında da kazandı.
UDİNESE-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Udinese-Atalanta maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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