28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Udinese-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın en formda takımı , düşme hattına yakın olan rakibi 'ye konuk oluyor. 5 maçtır kazanan Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için konumunu korumak istiyor. Udinese'nin ise formda Atalanta'dan puan ve puanlar alması gerekiyor. Maçın yayın saati ve kanalı ise merak konusu oldu. Peki, Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın en formda takımlarından biri olan , düşme hattına yakın olan ile oynayacak. Atalanta son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 28 puan ile 15. sırada yer alıyor. Atalanta, Udinese ile oynadığı son 4 maçında da kazandı.

UDİNESE-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Atalanta maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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