28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Napoli 3-1 SPAL | MAÇ SONUCU

Napoli rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

İtalya Serie A'nın 28. haftasında evinde 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, Fenerbahçeli eski oyuncu Eljif Elmas 1 asist yaptı.

Serie A'nın 28. hafta maçında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Mertens, 36'da Callejon ve 78. dakikada Younes attı.

Konuk ekibin tek golünü ise 29. dakikada Petagna attı.

Napoli'nin 2. golünün asistini Fenerbaçeli eski oyuncu Eljif Elmas yaptı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 45 puana yükselirken, SPAL ise 18 puanda kaldı.

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