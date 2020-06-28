28 Haziran 2020, Pazar
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Serie A: Napoli 3-1 SPAL | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli evinde SPAL'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, Fenerbahçeli eski oyuncu Eljif Elmas 1 asist yaptı.
Serie A'nın 28. hafta maçında Napoli ile SPAL karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Mertens, 36'da Callejon ve 78. dakikada Younes attı.
Konuk ekibin tek golünü ise 29. dakikada Petagna attı.
Napoli'nin 2. golünün asistini Fenerbaçeli eski oyuncu Eljif Elmas yaptı.
Bu sonuçla birlikte Napoli 45 puana yükselirken, SPAL ise 18 puanda kaldı.
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