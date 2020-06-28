28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 28. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 28. haftasında ile UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan karşı karşıya gelecek. Sassuolo'da Jeremy Toljan ve Filippo Romagna Hellas Verona'ya karşı forma giyemeyecek.Hellas Verona'da ise Fabio Borini ve Marco Faraoni maçta forma giyemeyecek.

SASSUOLO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Hellas Verona maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

Sampdoria-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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