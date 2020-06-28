Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan Sampdoria, sahasında orta sıralardaki Bologna ile karşılaşacak. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motoru ve sosyal medya üzerinden araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?