Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattıyla arasında 5 puan fark bulunan Fiorentina sahasında ligin dibine demir atan Brescia ile karşılaşacak. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Balotelli ile yollarını ayıran Brescia bu akşam Fiorentina'ya konuk olacak. İtalya Serie A'nın dibinde yer alan Brescia son 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebildi. Fiorentina ise son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak büyük bir form düşüklüğü yaşadı. İki takım için de yükselişe geçmek adına önemli bir karşılaşma olacak.
FIORENTINA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
FIORENTINA-BRESCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic
Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı